В Подольске модернизируют системы водоснабжения и водоотведения

В Подольске продолжается масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения, реализуемая в рамках государственной программы Московской области. Главная цель проводимых работ — обеспечение надежной работы сетей и очистных сооружений. Эта тема стала одной из ключевых в ходе ВКС с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, членами правительства региона и главами муниципалитетов, сообщила глава администрации городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

В настоящее время продолжается реализация крупных проектов. Среди них капитальный ремонт водоводов питьевой воды Кленово-Чегодаевского ВЗУ до ВНС «Лучинское» и водоводов от ВНС «Товарная» до централизованной сети водоснабжения по улице Заводской. Также ведется перекладка аварийного участка магистральных водоводов от ВНС 2-го подъема Деснинского ВЗУ до существующего перехода через реку Десну и строительство комплекса сооружений водоподготовки Деснинского водозаборного узла.

«На 2026 год год запланированы новые важные мероприятия: обновление оборудования на объектах очистки сточных вод, ремонт канализационных насосных станций, в том числе на территории военных городков, установка дизель-генераторных установок на объектах водоснабжения, устройство ливневой канализации на пересечении улиц Победы и Подольских Курсантов», — сказал Артамонов.

Все эти проекты будут завершены к 2027 году и обеспечат современную, надежную и безопасную инфраструктуру для подольчан.

На сегодняшний день система водоснабжения Подольска включает 31 водозаборный узел, 182 артезианские скважины, 72 водонапорные станции и более 920 км водопроводных сетей. Канализационные сети состоят из 64 канализационных насосных станций, 2 очистных сооружений и более чем 730 км сетей водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.