сегодня в 18:03

В Подольске коммунальные службы в круглосуточном режиме чистят улицы

Подрядные организации предприятия «Благоустройство и дорожное хозяйство» в ночное время расчищали от снега дороги в микрорайоне Климовск. На улице 8 Марта работали два трактора и комбинированная дорожная машина.

Дальше техника продолжила чистить муниципальные дороги в частном секторе, на улицах Театральной, Мичурина, проспекте 50 лет Октября, Заводской.

После расчистки от снега дорожное покрытие посыпали пескосоляной смесью.

Заместитель директора МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Алексей Никольский отметил, что в округе на муниципальных дорогах задействовано порядка 75 единиц техники, более 15 привлечено дополнительно. В первую очередь расчищают дороги к социальным объектам и остановочным павильонам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.