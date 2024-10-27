В Подольске досрочно завершат модернизацию теплосетей

В Подмосковье бригады энергетиков перешли на круглосуточный режим работы

Для досрочной модернизации системы теплоснабжения в Подольске привлекли более 200 специалистов и 40 единиц техники, сообщили в пресс-службе округа.

В реконструированной котельной на улице Победы заменили большую часть оборудования, увеличили количество котлов до четырёх. Так объект стал мощнее в пять раз.

На улице Весенней в Климовске завершают один крупнейших этапов модернизации коммунальных сетей.

«Пока погода позволяет, приняли решение часть запланированного на 2025 год выполнить уже этой осенью. Привлекли более 200 специалистов и 40 единиц техники. Бригады трудятся круглосуточно, поэтому завершим работы до конца недели», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.