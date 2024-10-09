В Подольске дали тепло в 1,3 тыс. многоквартирных домов

В Подольске продолжают запускать отопление, все 94 котельные работают стабильно. Из почти двух тысяч подольских многоквартирных домов тепло пришло в 1 320. До конца недели тепло дадут в оставшиеся, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Сегодня основное внимание на начало отопительного сезона. Неделю назад запустили полностью реконструированную котельную на улице Победы, 4. Сейчас она работает в половину мощности: два котла обеспечивают теплом 41 многоквартирный дом и несколько социальных объектов», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Выявили технологический сбой на теплотрассах, которые обеспечивают ресурсом четыре учреждения образования. Пока идут школьные каникулы, устранят неполадки, а в школе № 30 установят индвидуальный тепловой пункт. Планируют сделать это до пятницы, чтобы за выходные все объекты успели прогреться.

Артамонов дал поручение внимательнее отслеживать обращения жителей по поводу завоздушивания систем. Аварийные бригады должны оперативно реагировать на поступающие заявки, закрывать их одним днем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с жителями микрорайона Центральный, которые рассказали о проблемах с отоплением. Еще в 2019 году 17 домов были признаны аварийными. Он отметил, что в скором времени ситуация будет решена.

«Пока достраивают дома под переселение, предлагаем отключить все байпасы и проводники, чтобы установить стабильное электроснабжение. С апреля уже начнем переселение. Уверен, что это ваша последняя зима здесь. Дом под переселение на Рекинцо-2 уже в высокой степени готовности, но пока наступит май, наша задача, чтобы эти несколько месяцев вы жили здесь спокойно», — отметил Воробьев.