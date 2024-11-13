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В Подольске благоустроят 18 улиц после реконструкции теплотрассы

В Подольске продолжают засыпать траншеи и благоустраивать территорию возле многоквартирных домов и соцобъектов, где ранее заменили участки теплотрассы. До конца текущего года планируют завершить благоустройство по 18 адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время работы по благоустройству завершаются на четырех участках, где уже обновили теплотрассу. В том числе на ул. Ленинградская, Гайдара, 11, Высотная, пр-кт 50 лет Октября, ул. Холодова, 1, 3, 5.

В ходе благоустройства специалисты вывозят грунт, асфальтируют дорожное полотно, оборудуют пешеходную зону. С наступлением весеннего сезона начнут выравнивать ландшафт и займутся озеленением территории.

Благоустроят Ленинградский проезд, лесопарк «Березки», улицу Победы возле дома 4, улицу Ульяновых, 9, улицу Мичурина, территорию котельной КСПЗ, улицы Школьная, Ленина, Победы и многие другие в микрорайоне Климовск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.