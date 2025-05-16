В Подольске благоустроили территорию возле ДК «Октябрь» после замены труб

В Подольске более 300 квадратных метров территории благоустроили возле ДК «Октябрь» после замены труб теплоснабжения. Уложили более 100 кв. метров брусчатки, высадили порядка 200 квадратных метров газона. Также заасфальтировали участок площадью 12 кв. метров и уложили бордюрный камень по обеим сторонам тротуара. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ближайшее время, когда взойдет трава, пространство преобразится. При благоприятных условиях первые ростки начинают появляться через 5-7 суток после посева», — сказал представитель подрядной организации Никита Гришин.

Зимой здесь проходили работы на сетях теплоснабжения. Как только позволила погода, начали благоустройство.

«Специалисты теплосети проводят плановые ремонтные работы круглый год. Все они завершаются обязательным восстановлением асфальта, дорожной плитки, бордюров и газонов, попавших в зону ремонта. Если ремонт проводился поздней осенью или зимой, работы по обустройству территории переносятся на теплое время года, а отремонтированный участок временно засыпается щебнем», — отметил председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации округа Михаил Кореняк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.