В подмосковных подъездах приведены в порядок 650 информационных стендов

Управляющие компании Подмосковья с начала января по заявкам жителей привели в порядок свыше 650 информационных стендов в подъездах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Жилищное законодательство обязывает управляющие организации размещать информацию о себе на информационных стендах.

Они являются эффективными способами взаимодействия с жителями и предоставления им информации, связанной с управлением и обслуживанием жилого дома, а также позволяют улучшить коммуникацию между собственниками жилых помещений и управляющими компаниями.

Так, с начала января по заявкам жителей управляющие организации Подмосковья под контролем инспекторов надзорного ведомства выполнили более 650 задач по приведению информационных стендов в соответствие установленным требованиям.

На стендах должны быть размещены: контактные данные управляющих компаний, адреса и телефоны аварийно-диспетчерских служб, уведомления о предстоящих работах, информация об изменениях в жилищно-коммунальных тарифах.

Сообщить об отсутствии информационного стенда в доме или информации на нем можно в свою управляющую организацию. Или оставить заявку на портале ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион очень активно развивается. Подмосковные проекты поддерживаются федеральными властями. «Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.