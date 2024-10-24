В подмосковном ЖК «G3 Театральный» началось озеленение территории

В «G3 Театральный» Раменского городского округа началась высадка первого этапа озеленения. На территории комплекса вдоль улицы Полевая теперь растут лиственные деревья и кустарники, которые начнут красиво цвести уже весной. В ближайшее время здесь уложат рулонный газон, что придаст участку завершенный и ухоженный вид, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Работы по озеленению территории продолжатся после завершения фасадных работ дома № 1. В планах высадить лиственные и хвойные деревья: красный дуб, клен серебристый, иргу Ламарка, липу мелколистную, ель сербскую. Кроме того дворы украсят 356 хвойных и 386 красивоцветущих кустарников. В проекте также предусмотрено 435 метров живых изгородей для ограждения детских, спортивных площадок и зон отдыха.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, на последних — с каминами и французскими балконами. На территории квартала появится детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины. Во дворе — зоны отдыха с беседками, амфитеатр, игровые площадки.

Застройщики возводят в Подмосковье соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.