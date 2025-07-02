В подмосковном селе Протекино завершили капитальный ремонт очистных сооружений

В селе Протекино завершились работы по капитальному ремонту очистных сооружений, проводившиеся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Обновленный объект рассчитан на очистку до 400 куб. метров сточных вод в сутки и будет функционировать в автоматическом режиме. Ход и итоги работ оценил депутат Государственной думы Никита Чаплин, сообщает пресс-служба депутата.

В ходе реконструкции полностью заменили трубопроводную систему, что позволило значительно повысить скорость и эффективность очистки. Также модернизировали систему аэрации — важный элемент для качественной биологической очистки воды.

«Благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие», мы видим реальные изменения в системе водоотведения. Реализация подобных проектов — важный шаг на пути к обеспечению устойчивого экологического развития и повышения качества жизни в регионе», — подчеркнул парламентарий.

На данный момент на территории, прилегающей к обновленному объекту, предстоят работы по благоустройству. После завершения этого этапа жители получат не только современную, но и комфортно интегрированную в сельскую среду инфраструктуру.

Глава муниципального округа Виктор Петрущенко отметил, что следующими на очереди станут очистные сооружения в селе Чулки-Соколово и деревне Гололобово. Их модернизацию планируется начать уже в текущем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.