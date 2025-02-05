В подмосковном поселке Тучково запланированы отключения света в среду

Рузский район электрических сетей ПАО «Россети Московский регион» информирует жителей, что в среду, с 10:00 до 13:00, не будет света в поселке Тучково (Техникум). Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят извинения за доставленные неудобства.

Плановые отключения электроэнергии проводятся для технического обслуживания и ремонта линий электропередач в населенных пунктах и за его пределами. Это необходимо для обеспечения стабильности и безопасности электроснабжения в населенных пунктах. Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефонам «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.