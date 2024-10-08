В подмосковном поселке Селятино проведут капремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 50 в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей № 30А-б/н, 30Б, 31А, 31Б, 22, 288 от котельной № 50, р. п. Селятино. Источник теплоснабжения — котельная № 50, расположенная по адресу: Наро-Фоминский г. о., р. п. Селятино. Год ввода котельной в эксплуатацию — 1966 год. Протяженность сети теплоснабжения составляет 210,67 пог. м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.