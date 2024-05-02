В подмосковном поселке Селятино прошла встреча с жителями

В ДК «Мечта» п. Селятино Наро-Фоминского округа состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с жителями. В рамках встречи был организован региональный штаб по вопросам ЖКХ и энергетики, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рабочей встрече с жителями приняли участие генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, заместитель руководителя центра управления проектами фонда Никита Новиков, руководитель проекта ЦУП фонда по округу Александр Тесенков, начальник управления контроля качества фонда Никита Воронович.

Представители фонда ответили на все интересующие вопросы в части капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе.

«На месте проведена работа с местными жителями п. Селятино. Ответили на все текущие вопросы, как в части проводимого капитального ремонта, так и о планах работ на следующие годы», — сказал генеральный директор фонда капитального ремонта Валерий Николов.

В выездной комиссии приняли участие сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, ГБУ МО «УТНКР», органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие и управляющие организаций, а также представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.