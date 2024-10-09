В подмосковном поселке Мишеронский построят новую котельную

В поселке Мишеронский г. о. Шатура прошла выездная администрация. Жителям рассказали о предстоящих работах в сфере ЖКХ и благоустройства поселка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным проектом станет строительство новой блочно-модульной котельной. Котельная будет присоединена к новым сетям теплоснабжения и газопроводу, обслуживаемому специализированной организацией АО «Мособлгаз», на ней будут установлены котлоагрегаты общей мощностью 10,234 Гкал/ч.

Новую котельную введут в эксплуатацию уже к началу следующего отопительного сезона.

По традиции в ходе выездной представители администрации, управляющей компании, депутатского корпуса ответили на личные вопросы жителей.



Мишеронцы обратились с вопросами расселения аварийного жилья, сезонного подтопления земельных участков и расчистке ливневых канав, ремонта кровель и другим.

Те вопросы, которые не были решены на месте, включены в протокол и взяты в работу профильными подразделениями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.