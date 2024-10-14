В подмосковном поселке Дорохово завершилась модернизация дворовой территории

«В Дорохово завершена модернизация дворовой территории на улице Пионерской. Заменено асфальтное покрытие, уложен бордюрный камень и установлен новый светодиодный фонарь. Также по просьбе жителей была опилена береза, ветки которой загромождали кровлю дома. Теперь двор стал безопаснее и комфортнее для всех жителей», — сказал Андрей Рыбальченко.

Депутат также выразил благодарность главе Рузского городского округа Николаю Пархоменко за внимание к нуждам населения и реализацию значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Такие проекты способствуют созданию комфортной городской среды и улучшению качества жизни населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.