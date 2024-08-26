В подмосковном поселке Большевик установят новое освещение

В поселке Большевик г. о. Серпухов по улице Ленина от дома 104 до дома 1Б и от дома 22 до детского сада «Колобок» в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

На дворовой территории будут уставлены 16 светильников и 16 опор для них. Протяженность системы наружного освещения составит 700 метров.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2 900 км дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану, на этот год, новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.