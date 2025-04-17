В подмосковной системе «ГИС ЖКХ» появилась новая вкладка о проведении ОСС онлайн

7 апреля на обновленном сайте ГИС ЖКХ добавлена вкладка, в которой подробно и доступно описаны принципы и порядок организации общих собраний собственников. Также запущена отдельная целевая страница, где собрана основная информация о порядке организации и проведения ОСС в онлайн-формате . Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На период с апреля по июнь 2025 года запланирована доставка информирующих уведомлений в личные кабинеты граждан на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и информационных сообщений в личные кабинеты мобильного приложения «Госуслуги Дом». Также предусмотрено тиражирование иных публикационных материалов (пресс-релизов на сайте и телеграм-канале Минстроя России, инструкций в формате карточек и видео и пр.).

В целях осуществления мониторинга информации об ОСС в разбивке по субъектам Российской Федерации до конца апреля 2025 года запланирована соответствующая доработка аналитического дашборда ГИС ЖКХ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.