В подмосковной Ольховке выполнена герметизация межпанельных швов МКД

Проведены работы по герметизации межпанельных швов МКД по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, п. Новая Ольховка, ул. Центральная, д. 60Б, что позволило улучшить условия проживания и предотвратить возможные проблемы, связанные с утечками и повреждениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведенные работы по созданию водонепроницаемого слоя на поверхности фасада (герметизация) предотвращают проникновения дождевой и талой воды внутрь здания, что может привести к различным повреждениям, включая образование плесени и грибка, а также ухудшение теплоизоляционных свойств. В настоящее время фасад МКД находится в удовлетворительном состоянии.

Проведение работ по герметизации межпанельных швов не только повысило уровень комфорта для жителей, но и способствовало значительному увеличению срока службы здания. Данная процедура является важным этапом в профилактике капитального ремонта, позволяя избежать более серьезных затрат в будущем. Применяемые материалы обеспечивают долговечность и устойчивость к воздействию внешней среды, что особенно важно в условиях изменчивого климата Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.