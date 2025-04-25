В подмосковной Кашире определена дата завершения отопительного сезона

30 апреля в городском округе Кашира завершается отопительный сезон. Сначала батареи станут холодными в административных и промышленных зданиях, потом отключат жилые дома и в последнюю очередь больницы, детские сады и школы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«Отключение централизованного отопления в объектах социальной сферы и жилого фонда должно пройти максимально комфортно для жителей. Процесс будет проходить поэтапно, займет 2-3 дня. При этом отопление таких социально значимых объектов, как больницы, школы, детские сады, прекращается, как правило, позже жилого фонда. В выходные ожидается понижение температуры вплоть до минусовых отметок, поэтому было принято решение завершить отопительный сезон 30 апреля», — поделился заместитель главы округа Юрий Головков.

По вопросам, связанным с отключением централизованного отопления, жители округа могут обращаться по телефону: 8 (495) 487-40-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.