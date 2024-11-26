В подмосковной деревне Троица установили противопожарную емкость

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова совместно со старостой деревни Троица Любовью Веткиной и активными местными жителями проверила выполненные работы по установке противопожарной емкости, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Стало гораздо спокойнее теперь, когда в нашей деревне есть противопожарная емкость, мы знаем, что в случае чрезвычайной ситуации пожарная машина будет обеспечена водой, а значит, мы стали более защищенными», — рассказали местные жители.

Пожарные емкости необходимы для хранения противопожарного запаса воды. Данные резервуары входят в систему противопожарной защиты людей, зданий, сооружений и оборудования. Емкости гораздо экономичнее и эффективнее в эксплуатации, чем противопожарные пруды.

«Этот вопрос давно стоял в повестке дня жителей и был приоритетом в работе структурного подразделения администрации, отвечающего за вопросы безопасности в округе. Сегодня я увидела улыбку на лицах собравшихся — одобрили. Спасибо за доверие!» — подчеркнула заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова после встречи с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.