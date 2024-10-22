В подмосковной деревне Степаньково начали модернизацию контейнерной площадки

В городском округе Шаховская приступили к масштабной модернизации контейнерных площадок. Программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день работы кипят на площадке в деревне Степаньково, которая расположена вблизи Дома культуры. Поблизости расположено несколько сетевых магазинов и проезжая часть, что влечет дополнительную нагрузку в сборе и вывозе бытовых отходов, а также дополнительные расходы на вывоз несанкционированных отходов сверх норматива.

До сих пор на степаньковской контейнерной площадке было расположено пять баков. В рамках модернизации сотрудники МБУ «Шаховская» расширят площадку, установят два дополнительных бака для сбора твердых коммунальных отходов, построена площадка под установку бункера для крупногабаритного мусора.

«Мы делаем все необходимое для содержания нашего округа в чистоте», — написал в своем Telegram-канале глава округа Замир Гаджиев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.