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В подмосковной деревне Скурыгино заменили трансформатор на более мощный

Специалисты компании «Россети Московский регион» заменили в деревне Скурыгино городского округа Чехов трансформатор 400 кВа на более мощный — 630 кВА, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это позволит улучшить качество электроснабжения жителей сельского населенного пункта. Повышение надежности энергоснабжения затронуло более 200 человек.

На территории городского округа Чехов энергетики уже провели реконструкцию более сотни трансформаторных электроустановок.

Ранее в муниципалитете ввели в эксплуатацию новую подстанцию 35 кВ «Бегичево». Новая система разгрузит питающий центр «Елохово», который до этого доставлял электроэнергию до потребителей близлежащих деревень и садовых товариществ.

Подстанция полностью автоматизирована и не требует присутствия персонала. Управление происходит дистанционно. Всё оборудование произведено в России.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.