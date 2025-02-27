В подмосковной деревне Сабанино появится газовая инфраструктура весной

«Мособлгаз» ведет строительство газораспределительных сетей в деревню Сабанино, где никогда не было газа. Общая протяженность сети в населенном пункте составит почти 2 900 метров. Жители с нетерпением ждут завершения работ, сообщает пресс-служба администрации округа Егорьевск.

«Основной вид топлива у местных жителей — дрова. Мы, конечно, очень ждем появления в наших домах современного голубого топлива», — поделилась хозяйка одного из деревенских домов Наталья.

Уже этой весной в Сабанино появится газовая инфраструктура. Работы ведутся по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», которая предполагает строительство газопроводов-источников и внутрипоселковых сетей в ранее не газифицированных населенных пунктах. После стройки газовых сетей и ввода их в эксплуатацию жители деревни смогут подключить газ в дома по программе социальной газификации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.