В подмосковной деревне Кокино завершается капремонт четырех домов

В городском округе Кашира продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. В деревне Кокино подходит к концу ремонт четырех четырехэтажных домов № 23, 25, 27 и 31 на улице Садовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте работают 15 человек от подрядной организации ООО «ЛСТехникс». На всех домах были поменяны входные двери в подъезд. Рабочие установили новые окна в местах общего пользования, а также был произведен ремонт отмостки и входной группы. У подъездов отремонтированы ступени и установлены поручни.

«Все межпанельные швы были разобраны, заново утеплены и загерметизированы. Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, направленных на сохранность несущей конструкции здания, повышения его теплотехнических характеристик и придание фасаду привлекательного внешнего вида. Работы на данных объектах подходят к концу. Наша организация на протяжении всего времени находилась в постоянном контакте с жителями и оперативно устраняла все замечания», — рассказал руководитель проекта Алексей Панченко.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2024–2025 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.