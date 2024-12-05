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В подмосковной деревне Кобылино устранили проблему с электроснабжением

В округе Шаховская, в деревне Кобылино после многочисленных обращений от жителей к местным властям и энергоснабжающим организациям, была восстановлена линия электропередач (ЛЭП), обеспечивающая село электричеством. Проблемы с электроснабжением, создавали значительные неудобства и угрожали нормальной жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Кобылино обращались в местную администрацию, подробно описывая масштабы проблемы и выражая острую необходимость в ремонте ЛЭП. В своих обращениях они указывали на поврежденные участки линии из-за обильного снегопада, нестабильное напряжение и постоянные перебои в подаче электроэнергии.

Работы включали в себя замену изношенных опор, прокладку новых проводов и установку современного оборудования, обеспечивающего более стабильную и надежную подачу электроэнергии. Специалисты тщательно осмотрели всю линию, выявили все проблемные участки и провели необходимые восстановительные работы в кратчайшие сроки.

Восстановление ЛЭП позволило решить проблему с электроснабжением, обеспечить стабильную работу бытовой техники и создать комфортные условия для проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.