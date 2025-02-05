В подмосковной деревне Филенино обустроили дренажную канаву по просьбе жителей

В деревне Филенино округа Шаховская по просьбе жителей была решена давняя проблема подтопления. Благодаря оперативным действиям служб в населенном пункте обустроили дренажную канаву, которая теперь эффективно отводит воду, защищая дома и участки от избыточной влаги, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатива по обустройству дренажной канавы исходила от самих жителей Филенино, которые долгое время страдали от подтопления своих домов. Услышав просьбы граждан, администрация округа оперативно приняла меры для решения проблемы.

В ходе работ дренажная канава была не только выкопана, но и заложена бетонными плитами для укрепления стенок и предотвращения осыпания грунта. Также была проведена очистка канавы от мусора и растительности, что обеспечило ее эффективную работу.

Жители Филенино выражают благодарность за проведенные работы. По их словам, после обустройства дренажной канавы проблема подтопления была полностью решена, и теперь они могут спокойно жить и заниматься хозяйством, не опасаясь, что их имущество пострадает от воды.

Решение проблемы подтопления в Филенино — это яркий пример того, как оперативное реагирование властей на запросы граждан и качественное выполнение работ могут значительно улучшить качество жизни в сельских населенных пунктах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.