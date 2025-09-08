В Подмосковье завершился капитальный ремонт объекта культурного наследия

Генеральный подрядчик завершил комплексную реконструкцию 2-этажного купеческого особняка на Советской площади, 5/5. Дом построен конце XVIII — начале XIX века, многократно перестраивался. Сейчас в доме 18 квартир, жители которых рады окончанию работ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здесь строители отреставрировали фасад и крышу, соблюдая главное условие исторической реконструкции — сохранить внешний вид и использовать материалы и технологии, максимально близкие аутентичным.

Фасад у здания смешанный: кирпичный и деревянный. Специалисты полностью снимали слой штукатурки, избавлялись от высолов, укрепляли кладку и обрабатывали наружные стены защитными составами для каменной части. Затем фасад штукатурили и красили.

Деревянные элементы здания расчищали от наслоений краски, меняли поврежденные фрагменты, обрабатывали огнебиозащитой. Финишное покрытие выполнили под «французский лак».

Французский лак или французская полироль — специальная технология обработки деревянных поверхностей, дающая глянцевый финиш. Эффект достигается за счет того, что полироль не впитывается в дерево, а ложится поверх него. Технология трудоемкая и требует от мастеров опыта.

Крышу бывшего особняка также заменили: установили новую стропильную систему, настелили новое кровельное покрытие и отремонтировали чердачное помещение.

Теперь старинный дом в центре города вновь будет украшать площадь и радовать своих жильцов.

