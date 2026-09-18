В Подмосковье завершили ремонт дворовых проездов большими картами

Подрядчики завершили программу ремонта дворовых проездов участками площадью более 25 кв. м в Московской области, обновив около 632 тыс. кв. м покрытия, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подрядные организации завершили в Подмосковье ремонт дворовых проездов большими картами. Специалисты обновили около 632 тыс. кв. м территорий.

Наибольший объем работ выполнили в Балашихе, Богородском, Коломне, Лобне, Щелкове, Химках, Сергиево-Посадском, Раменском, Электростали, Одинцовском, Ленинском, Люберцах и Пушкинском округах.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что муниципалитеты заранее оцифровали все дефекты покрытия. В 2025 году план перевыполнили на 30% и отремонтировали около 400 дворов. В 2026 году в программу включили свыше 420 территорий, где ямочный ремонт нецелесообразен.

Ремонт большими картами предусматривает обновление асфальта на участках от 25 кв. м. Технология позволяет устранить выбоины, просадки, трещины и выкрашивания, а бесшовная укладка обеспечивает ровное покрытие и комфортное движение транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.