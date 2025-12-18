В Подмосковье завершили комплексное благоустройство дворов

В Московской области подвели итоги программы по благоустройству дворовых территорий за 2025 год. Всего было обновлено 590 дворов в 56 муниципалитетах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках реализации программы в городских округах проводится комплекс работ, включающий ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, организацию парковок и озеленение.

«В этом году мы увеличили темпы работ и повысили их качество. Для эффективности были ужесточены требования к подрядчикам и налажен пошаговый контроль с помощью системы мониторинга. Сейчас уже приступили к формированию плана на следующий год. Перед главами муниципалитетов поставлена задача — согласовать с жителями схемы благоустройства, до 1 февраля 2026 года разработать сметную документацию, а до 1 марта — опубликовать все закупки», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Лидерами по объемам благоустройства в этом году стали:

Люберцы — 31;

Раменский — 13;

Сергиево-Посадский — 11.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.