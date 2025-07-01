В Подмосковье завершили благоустройство более 200 дворов

Во дворах и на общественных территориях Московской области реализуются мероприятия, направленные на повышение уровня доступности городской инфраструктуры для маломобильных групп населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Они включают в себя:

понижение бордюров;

установку пандусов у МКД;

обустройство лестниц на детских площадках специальными спусками.

С начала года в регионе уже установлено и отремонтировано порядка 200 пандусов.

«Видим поступающие от жителей обращения, преимущественно, конечно, это локации и дворы старой застройки. Стараемся максимально в короткие сроки реагировать на все запросы. Закрыть все обращения планируем в срок до 1 сентября. Лучшие округа в части отработки этого вопроса у нас — Одинцовский, Химки, Истра и Серпухов. Также мы уделяем внимание обустройству инфраструктуры для маломобильных граждан и при благоустройстве пешеходных коммуникаций. В случае, если подрядчиком не будет выполнены необходимые меры для обеспечения доступной среды, работы не принимаются и не оплачиваются заказчиком до устранения нарушений», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Внимание обустройству инфраструктуры для маломобильных граждан уделяется и в рамках выполнения программ по благоустройству дворов. Так, среди ключевых нормативных требований:

ширина прохода должна быть не менее 2 метров, а в стесненных условиях — 1,2 метра;

понижения бордюрного камня на ширину не менее 1,5 м. в местах сопряжения пешеходной коммуникации с проездом или парковкой.

Также в области ведется работа по обновлению существующих пандусов: их реконструкция, обновление покрытий в целях повышения уровня безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.