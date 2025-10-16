В Подмосковье завершили благоустройство 548 «народных троп»

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:33

Жители Московской области активно участвуют в формировании пешеходной инфраструктуры региона. В рамках программы «Пешком» каждый год создаются новые маршруты там, где они наиболее востребованы населением. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Так, в этом году в план работ по обустройству «народных троп» вошло 557 объектов, из них 548 уже завершены.

Благоустройство пешеходных тропинок существенно улучшает качество жизни местных жителей, позволяя сократить путь до важных социальных объектов — школ, больниц и остановок общественного транспорта.

Наибольшее количество дорожек появились в городских округах:

39 — Балашиха;

38 — Люберцы;

28 — Подольск;

27 — Одинцовский.

Программа остается открытой для предложений жителей. Чтобы создать благоустроенную тропу, достаточно обратиться в администрацию своего муниципалитета.

Ознакомиться с перечнем адресов выполненных объектов можно на официальном сайте Министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.