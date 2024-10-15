В Подмосковье завершаются работы по пуску тепла

В Подмосковье подходят к концу работы по пуску тепла. На сегодняшний день в Подмосковье подключено к теплу 100% социальных объектов и 99,6% многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Дмитровском г. о. уже несколько новых линий теплотрассы подключены к котельным округа, с 12:00 ведется заполнение системы. Так, тепло с котельной на ул. Профессиональной в ближайшее время придет в мкр. ДЗФС, после чего специалисты приступят к заполнению сети в мкр. Михалина и Аверьянова. Также идет заполнение системы по всем адресам обслуживания с котельных на улицы Пушкинской и улицы Подлипичье.

В г. о. Подольск на участках сети теплоснабжения по ул. Высотной и Красногвардейском бульваре ведутся работы по устранению утечки. Работы планируется завершить до конца дня. По ул. Свердлова, Кирова, Дружбы, Московской, Первомайской теплоноситель от котельных подается в полном объеме. Возникающие обращения связаны в основном с завоздушиванием внутридомовых систем.

В Пушкинском г. о. завершены работы по устранению утечки на теплотрассе возле ул. Писаревской д. 6. В настоящий момент подача тепла и горячей воды потребителям (4 многоквартирных дома) восстановлена в полном объеме.

В г. о. Щелково в связи с завоздушиванием системы наблюдалась перегрузка стояков. В настоящий момент ресурс подается в полном объеме.

В г. о. Солнечногорске также ведутся работы по наладке системы. В мкр. Тимоново на территории котельной «Газпром теплоэнерго МО» ранее была обнаружена утечка аккумуляторных баков. Специалисты оперативно выполнили их ремонт. В настоящий момент ведется наполнение деаэраторов и аккумуляторных баков. Запуск тепла планируется 14.10.2024 после 21:00.

На ул. Ленинградской и Красной наблюдалось временное снижение параметров теплоносителя из-за проведения работ на котельной ГЭМЗ. Работы завершены, теплоснабжение постепенно восстанавливается.

В п. Менделеево ведутся работы по устранению повреждения водопровода. До конца дня работы будут проведены, водоснабжение восстановлено. Также до конца дня теплоэнергетики устранят утечку на теплотрассе. На завтра запланированы работы по замене аварийного участка.

В г. о. Электросталь восстановлена подача ресурса на ул. Западной и ул. Журавлева, были проведены работы по устранению утечки на теплотрассе. Также подача тепла и горячей воды восстановлена по ул. Карла Маркса, что вот вызвано нарушением гидравлики в связи с переключением на котельной. Кроме того, в ряде домов ведутся работы, сроки окончания работ уточняются.

На ул. Сосновая, 5, в Котельниках отопление и ГВС подаются, были проведены работы по регулировке ЦТП.

Еще один муниципалитет, который находится в зоне повышенного контроля — Сергиево-Посадский г. о. Там в военном городке Сергиев Посад-6 завершили наладочные работы на котельной. В настоящее время подача отопления производится в полном объеме. Также в округе на нескольких участках тепловых сетей, обслуживаемых «Газпром теплоэнерго МО», выявлены утечки. Аварийные бригады ведут работы по их устранению. Подача отопления в 41 многоквартирный дом ограничена. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу ресурса в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.