В Подмосковье завершают прием показаний счетчиков за февраль

Жителям Подмосковья напомнили о завершении февральского приема показаний приборов учета и правилах расчета платы при отсутствии данных. Передавать сведения необходимо своевременно, чтобы избежать начислений по нормативу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Единый расчетный центр Московской области рекомендует передавать показания счетчиков в установленные сроки и своевременно проводить поверку приборов учета. Это позволяет получать корректные и экономичные начисления за коммунальные услуги.

Если собственник не передает показания, в первые три месяца плату рассчитывают исходя из среднемесячного объема потребления. После этого начисления производят по нормативу с учетом количества проживающих.

При истечении межповерочного интервала или отсутствии счетчика воды к нормативу применяют повышающий коэффициент: для холодной воды — 3, для горячей — 1,5.

Передать данные можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, в приложении «МособлЕИРЦ Онлайн», по телефону +7 (499) 444-01-00 через голосового помощника, а также в офисах расчетного центра через терминалы. Личный кабинет и мобильное приложение работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.