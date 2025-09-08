В Подмосковье завершается срок оплаты коммунальных услуг без комиссии

В большинстве муниципалитетов Подмосковья 10 сентября истекает рекомендованный срок внесения платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Оплатить без комиссии через Систему быстрых платежей (СБП) можно несколькими способами: по QR-коду на бумажной квитанции, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или используя кнопку моментальной оплаты, а также напрямую из электронной почты через специальные счета. Кроме того, внести платеж доступно в отделениях банков, их онлайн-сервисах, клиентских офисах и с помощью дистанционных сервисов МосОблЕИРЦ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.