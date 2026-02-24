В Подмосковье завершается прием показаний счетчиков за февраль

Подходит к концу период передачи показаний приборов учета за февраль. Последний месяц зимы завершается, а вместе с ним закрывается и возможность внести данные, сообщает пресс-служба МособлЕИРЦ.

Сообщить информацию счетчиков можно несколькими способами: через терминалы самообслуживания в офисах расчетного центра, с помощью голосового помощника по номеру 8 499 444-01-00, а также в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

Цифровые сервисы — личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» — функционируют без выходных, время работы с 6 утра до 11 вечера.

В случае отсутствия переданных данных, в первые три месяца начисления производятся, исходя из усредненного месячного потребления. По истечении этого срока расчет ведется по установленному нормативу с учетом количества зарегистрированных жильцов.

Если же индивидуальный прибор учета воды не прошел очередную поверку либо вовсе отсутствует, при начислении применяется повышающий коэффициент: для холодной воды он составляет 3, для горячей — 1,5.

Специалисты МосОблЕИРЦ напоминают жителям о важности своевременной передачи показаний и необходимости регулярно проводить поверку счетчиков.