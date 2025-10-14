В Подмосковье завершается подготовка к предстоящему отопительному периоду

«Мособлэнерго» на 98,6% выполнило работы в рамках подготовки к отопительному периоду 2025–2026 гг. Специалисты завершили ремонт 244,27 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что составляет 92% от утвержденных объемов работ. План по ремонту электрооборудования и строительной части зданий ТП и РП перевыполнен и составляет 107% или 401 единица. Также на текущий момент завершено строительство 221,79 км ЛЭП (80% плана) на территории Московской области для повышения надежности электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В рамках подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. На данный момент расчистка охранных зон выполнена на 118% — очищено от ДКР 115,17 га.

В компании сформированы силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций, в том числе и в условиях низких температур. На круглосуточном дежурстве находится 66 бригад, при вводе режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются более 349 бригад общей численностью 1400 человек и 568 единиц спецтехники, в том числе 141 передвижная дизельная электростанция суммарной мощностью 47 МВт.

Завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в отопительный период 2025–2026 годов.

Мероприятия по ремонту и обновлению оборудования для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона компания реализует с начала года. Однако большая часть работ проходит именно в летний период, когда условия для выполнения реконструкции и модернизации энергообъектов считаются наиболее оптимальными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.