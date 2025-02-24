В Подмосковье завершается период приема показаний счетчиков в феврале
Фото - © Фото: спецкор РИАМО/Фото: спецкор РИАМО
ООО «МосОблЕИРЦ» напоминает жителям Московской области о завершении февральского периода приема показаний приборов учета, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа каждого месяца. Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно в личном кабинете ООО «МосОблЕИРЦ» в разделе «Счетчики».
Передать показания можно:
• в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф;
• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
• в любом клиентском офисе расчетного центра;
• по телефону +7 (499) 444-01-00.
Голосовой помощник расчетного центра по номеру +7 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00 по московскому времени.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.