В Подмосковье завершается период приема показаний счетчиков в феврале

Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа каждого месяца. Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно в личном кабинете ООО «МосОблЕИРЦ» в разделе «Счетчики».

Передать показания можно:

• в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф;

• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• в любом клиентском офисе расчетного центра;

• по телефону +7 (499) 444-01-00.

Голосовой помощник расчетного центра по номеру +7 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.