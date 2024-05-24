В Подмосковье завершается майский период передачи показаний счетчиков

сегодня в 18:36

Показания приборов учета электроэнергии принимаются в Московской области до 25 числа каждого месяца. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Уточнить сроки приема показаний счетчиков воды и тепла можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», по телефону: 8 (499) 444-01-00 и в офисах расчетного центра.

Передать показания можно:

на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или по кнопке «Передать показания онлайн»;

через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00.

Если передать показания счетчиков воды по телефону через голосового помощника, можно получить шанс выиграть 1 000 рублей. Подробнее об акции «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ» можно узнать на сайте расчетного центра.

Голосовой помощник по номеру: 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.