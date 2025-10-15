В Подмосковье завершается комплексное благоустройство дворов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области близятся к завершению работы по обновлению дворовых территорий. Программа «Формирование современной комфортной городской среды» реализуется под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Результаты текущего года — благоустроено 557 дворовых территорий из 564. Лидеры по количеству обновленных пространств:
- Люберцы — 29;
- Подольск — 24;
- Богородский и Домодедово — 22;
- Химки — 21.
В ходе благоустройства выполняется комплекс работ:
- ремонт дорожного покрытия проездов и пешеходных дорожек;
- озеленение территорий;
- модернизацию парковочных мест;
- обновление малых архитектурных форм.
Как участвовать в программе:
Жители Подмосковья могут вносить предложения по благоустройству своих дворов. Для этого необходимо обратиться в администрацию городского округа. Все инициативы жители учитываются при планировании и реализации проектов благоустройства.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.