В Подмосковье завершается комплексное благоустройство дворов

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:58

На территории Московской области близятся к завершению работы по обновлению дворовых территорий. Программа «Формирование современной комфортной городской среды» реализуется под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты текущего года — благоустроено 557 дворовых территорий из 564. Лидеры по количеству обновленных пространств:

Люберцы — 29;

Подольск — 24;

Богородский и Домодедово — 22;

Химки — 21.

В ходе благоустройства выполняется комплекс работ:

ремонт дорожного покрытия проездов и пешеходных дорожек;

озеленение территорий;

модернизацию парковочных мест;

обновление малых архитектурных форм.

Как участвовать в программе:

Жители Подмосковья могут вносить предложения по благоустройству своих дворов. Для этого необходимо обратиться в администрацию городского округа. Все инициативы жители учитываются при планировании и реализации проектов благоустройства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.