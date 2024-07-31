В Подмосковье зарегистрировали свыше 210 тыс объектов бытовой недвижимости

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В Подмосковье по итогам первого полугодия 2024 года зарегистрировано 210 189 объектов бытовой недвижимости. В настоящее время срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе по ипотечным сделкам на территории региона, составляет 24 часа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В регионе сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости.

По итогам первого полугодия текущего года управлением Росреестра проведены учетно-регистрационные действия в отношении 210 189 объектов бытовой недвижимости по заявлениям, поданным в электронном виде.

К бытовой недвижимости относятся объекты, расположенные на земельных участках для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд.

На территории региона создаются комфортные условия для граждан и бизнеса, оптимизируется процесс предоставления услуг по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав, повышается качество оказания государственных услуг Росреестра, формируется полный и точный реестр объектов недвижимости, создаются новые цифровые сервисы для развития региона и защиты имущественных прав граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.