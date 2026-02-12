В Подмосковье заработала онлайн-услуга для обновления реестра лицензий УК

В Подмосковье на региональном портале появилась онлайн-услуга для внесения изменений в реестр лицензий управляющих компаний, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале Подмосковья стала доступна новая онлайн-услуга для представителей управляющих организаций, позволяющая оперативно вносить изменения в реестр лицензий в сфере ЖКХ. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис предназначен для случаев заключения, расторжения или прекращения договора управления многоквартирным домом, а также при изменении способа управления. Подача заявления в электронном виде экономит время и ресурсы.

Услуга «Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня МКД» размещена в разделе «Бизнес» – «Лицензирование и разрешения». Воспользоваться ей могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение онлайн-формы и прикрепление необходимых документов. Решение поступит в личный кабинет пользователя в течение 10 рабочих дней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.