В Подмосковье заработал новый чат-бот по капремонту многоквартирных домов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области, подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья запустил в работу новый чат-бот — @fkr_mo_support_bot. Он работает круглосуточно и позволяет пользователям просто и быстро получать актуальную информацию о проведении капитального ремонта в их домах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Функционал чат-бота включает:

актуальные сроки проведения капремонта;

виды выполняемых работ;

данные о заказчике и подрядной организации;

информацию о гарантийных обязательствах;

возможность направить обращение в Фонд.

Сервис уже подтвердил свою эффективность — им активно пользуются жители Подольска.

Чтобы начать пользоваться ботом, достаточно перейти по ссылке @fkr_mo_support_bot в Telegram и начать диалог. Для удобства можно чат с ботом можно закрепить. Тогда он не потеряется среди других сообщений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.