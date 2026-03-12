В Подмосковье запустили программу капремонта МКД на 2026–2028 годы

Трехлетнюю программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы обсудили на областном форуме в доме правительства Московской области. В 2026 году планируется обновить более 4 тыс. конструктивных элементов в 2038 домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На форуме «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации» представили новые требования к подрядным организациям и муниципалитетам. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что договоры подряда теперь будут заключаться на срок до одного года, при этом один контракт охватит не более пяти домов. Все работы должны завершаться до 31 декабря без права переноса сроков.

«Среди ключевых нововведений — заключение договоров сроком до одного года. Один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса. В реестр квалифицированных подрядных организаций включены муниципальные учреждения и муниципальные управляющие компании. Это позволит сократить сроки и минимизировать расторжения договоров», — сказал Кирилл Григорьев.

В 2026 году планируется отремонтировать 4 313 элементов в 2038 многоквартирных домах. Общий объем финансирования составит 50,7 млрд рублей. В перечень работ вошли 1 809 инженерных систем, 353 фасада, 375 лифтов, 1 248 кровель и 436 узлов.

Генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области Дмитрий Сватковский уточнил этапы реализации программы. Контракты с подрядчиками должны быть заключены до 31 марта 2026 года, выход на объекты — до 31 мая, завершение работ — до 15 декабря, сдача исполнительной документации — до 25 декабря.

Фонд контролирует соблюдение сроков. При задержке этапа более чем на 30 дней подрядчику направят уведомление о расторжении договора. Пиковая мобилизация рабочих запланирована на II–III кварталы 2026 года. Особое внимание уделят своевременному освобождению подвалов и чердаков, информированию жителей через домовые чаты и портал госуслуг, а также качеству и культуре производства работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.