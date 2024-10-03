В Подмосковье запустили комплексную онлайн-услугу для поставщиков отопления

На портале госуслуг Московской области появилась комплексная услуга для новых ресурсоснабжающих организаций. Теперь по одному заявлению можно утвердить нормативы и тарифы в сфере теплоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«С января на региональном портале запущено четыре комплексные услуги, когда по единому заявлению можно одновременно оформить несколько услуг. Одна из комплексных услуг, которые появились в 2024 году, предназначена для новых организаций в сфере теплоснабжения. Теперь достаточно подать одну заявку на утверждение технологических нормативов, а в результате будут утверждены как нормативы, так и тарифы. Результат поступит в личный кабинет», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Тарифы в сфере теплоснабжения с установлением нормативов для новых организаций» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного решения в личный кабинет направят распоряжения об установлении тарифов и об утверждении нормативов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.