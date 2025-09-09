сегодня в 17:54

В Подмосковье запустили бесплатную линию для приема жителей по вопросам водоснабжения

Теперь по вопросам водоснабжения и водоотведения жители Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского округа могут обратиться на единый номер телефона и оперативно решить свой запрос. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

По одной линии можно круглосуточно:

сообщить об аварии на сетях водоснабжения и вызвать аварийную бригаду;

уведомить о порыве, протечке или внеплановом отключении воды;

проинформировать об открытых или поврежденных люках колодцев, которые представляют опасность;

оставить вопрос или предложение по качеству услуг или другим темам связанным с работой предприятия.

Все звонки записываются для точной фиксации заявки и контроля ее исполнения.

Звонок бесплатный с любых телефонов, круглосуточно: 8 (800) 222-02-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.