В Подмосковье запустили бесплатную линию для приема жителей по вопросам водоснабжения
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Теперь по вопросам водоснабжения и водоотведения жители Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского округа могут обратиться на единый номер телефона и оперативно решить свой запрос. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
По одной линии можно круглосуточно:
- сообщить об аварии на сетях водоснабжения и вызвать аварийную бригаду;
- уведомить о порыве, протечке или внеплановом отключении воды;
- проинформировать об открытых или поврежденных люках колодцев, которые представляют опасность;
- оставить вопрос или предложение по качеству услуг или другим темам связанным с работой предприятия.
Все звонки записываются для точной фиксации заявки и контроля ее исполнения.
Звонок бесплатный с любых телефонов, круглосуточно: 8 (800) 222-02-05.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.