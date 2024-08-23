В Подмосковье запущена онлайн-услуга на техобслуживание газового оборудования

На региональном государственном портале введена новая услуга, благодаря которой жители Московской области теперь могут не только подавать заявки на техобслуживание газового оборудования, не выходя из дома, но и подписывать договор онлайн. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год и является обязательным условием для поставки газа.

Чтобы оформить договор, необходимо зайдите в свой личный кабинет и воспользоваться электронной цифровой подписью (ЭЦП). Она является цифровым аналогом собственноручной подписи, обеспечивает защиту данных и придает юридическую силу документам.

Для подписания договора в режиме онлайн необходимо: подать заявку на заключение договора на техобслуживание газового оборудования; направить документы через личный кабинет и ожидать проект договора от АО «Мособлгаз» во вкладке «Мои заявки». Затем получить электронную цифровую подпись на сайте kontur.ru, предварительно зарегистрировавшись на госуслугах; подписать договор с помощью ЭЦП и отслеживать статус заявки в личном кабинете.

Услуга для заявителей предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.