В Подмосковье заменили и установили свыше 145 тыс приборов учета в 2024 году

11 ноября отмечается международный день энергосбережения. Повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергоресурсов является важной задачей для Подмосковья, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

С января по сентябрь этого года в рамках реализации подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение эффективности» госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» энергетики выполнили замену/установку 145,5 тыс. приборов учета электроэнергии у потребителей Московской области, до конца года планируется установить еще почти 65 тыс. приборов учета.

Приборы учета позволяют учитывать реальный объем потребления энергоресурсов и воды. А это, в свою очередь, помогает снизить расходы на электроэнергию, повысить эффективность производственных процессов, обеспечить надежное электроснабжение.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.