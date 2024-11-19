В Подмосковье закупили 79 цистерн для полива газонов и промывки асфальта к лету

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области дополнительно приобрело 79 полуприцепов-цистерн для тракторов, сообщает пресс-служба ведомства.

Емкости будут активно использоваться в теплый сезон для транспортировки воды, что особенно актуально для полива газонов и промывки асфальтовых покрытий.

С помощью нового оборудования планируется повысить эффективность ухода за зелеными насаждениями и улучшить уровень обслуживания территорий по всему региону. Специализированные цистерны облегчат процесс полива и мойки, кроме того помогут сократить временные затраты на выполнение этих задач.

Специалисты министерства отметили, что в летний период коммунальные службы Московской области ежедневно занимаются промывкой проездов общественных и дворовых территорий, а также поливом зеленых насаждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.