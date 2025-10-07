В Подмосковье закупили 130 единиц техники для вывоза ТКО

Исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко вручил ключи от первой партии спецтехники — 24 мусоровозов и лично выразил водителям благодарность за работу. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

«Мы передали нашему возчику лишь часть техники от всей закупки на этот год. Всего в плане — 130 единиц на общую сумму более 1,6 млрд рублей. Парк ежегодно увеличивается. Следующие поставки ожидаем в конце октября и начале ноября. Первая партия направлена в 8 муниципалитетов, среди них: Домодедово, Химки, Одинцовский», — отметил Игорь Даниленко

В этом году автопарк спецтехники пополнят:

70 мусоровозов для вывоза ТКО;

10 мусоровозов для РСО;

10 бункеровозов;

10 ломовозов;

21 мультилифт с прицепами-контейнеровозами;

6 единиц транспорта с крано-манипуляторными установками;

3 машины для промывки баков.

«Новая спецтехника оснащена системой 3D кругового обзора. Наличие камер заднего вида значительно упрощает процесс для водителей и не требует сторонней помощи при маневрировании задним ходом. Это минимизирует все возможные риски для экипажа. Установка для сбора отходов ТКО проверена временем и уже показала свою надежность в эксплуатации», — добавил руководитель компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

Новые мусоровозы обладают высокой мощностью — от 160 до 420 лошадиных сил, вместительным кузовом — 16 куб. метров и способны уплотнять мусор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», – сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.