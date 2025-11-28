В Подмосковье закончен пилотный этап проекта «Цифровая котельная»

В пяти городских округах Московской области завершена реализация федерального эксперимента «Цифровая котельная», предполагающего перевод в электронный вид документации в сфере теплоснабжения. Внедрение цифровых технологий позволило впервые в полном объеме перевести на цифру ключевой процесс подготовки к отопительному сезону — проверку и согласование документов о готовности объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Ранее вся эта информация отображалась на бумаге сотрудниками котельных. Фактически доступ к ней имели только лица, находящиеся непосредственно на теплоснабжающих объектах. Теперь доступ к электронным эксплуатационным журналам все участники процесса, что усиливает контроль за работой котельных, повышает надежность и безопасность их работы.

В эксперименте, который прошел в городских округах Балашиха, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайск, была апробирована единая цифровая платформа. В рамках проекта также проверены и согласованы межведомственными комиссиями документы по объектам жилого и социального фонда. Эти цифровые акты и паспорта готовности к отопительному сезону оформлены для 7 552 МКД и 982 соцобъектов. Кроме того, подписаны документы по объектам теплоснабжения. Так, проверку прошли 464 котельные и 378 тепловых сетей. По результатам инспекций комиссиями с участием специалистов Ростехнадзора подписаны цифровые акты и паспорта готовности 81 ресурсоснабжающей организации. Все пять городских округов получили по итогам эксперимента цифровой акт готовности к ОЗП и цифровой паспорт готовности к ОЗП.

«Пилотный проект «Цифровая котельная» доказал свою эффективность. Переход на цифровые процедуры значительно ускорил и повысил прозрачность всего процесса подготовки к осенне-зимнему сезону. Все документы создаются, проверяются и согласовываются в едином информационном пространстве, что минимизирует бюрократические барьеры и исключает формальные ошибки», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Успешная реализация проекта в пяти пилотных округах стала основой для масштабирования данной практики на весь регион. Уже в следующем году все муниципальные образования Московской области будут готовить документы о готовности к отопительному сезону исключительно в цифровом формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.