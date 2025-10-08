В Подмосковье за сентябрь достали из систем водоотведения свыше 26 тонн мусора

Своевременное выявление и ликвидация засоров являются важными мерами для поддержания нормального функционирования инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Но основной причиной засорения канализационных сетей является именно человеческий фактор. Только за сентябрь этого года сотрудники «Мособлводоканала» из канализационных сетей достали 26 460 кг бытового мусора, который жители многоквартирных домов смывают в унитазы и раковины. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Весь этот мусор относится к IV классу опасности, поэтому требует особый подход к утилизации отходов. Проводится утилизация специализированными организациями. Отходы собираются, упаковываются и транспортируются в специально оборудованных контейнерах, соответствующих санитарным нормам и правилам обращения с отходами данного класса опасности.

Работа сотрудников «Мособлводоканала» часто воспринимается, как нечто само собой разумеющееся, пока что-нибудь вдруг не выходит из строя. А ведь именно попадание твердых коммунальных отходов в канализационные сети и может спровоцировать остановку системы водоотведения, что грозит отключением ресурса для потребителей.

Канализацией нужно пользоваться по назначению, смывать только воду и то, что растворяется. Влажным салфеткам, полотенцам и любым другим изделиям из нетканого материала там не место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.